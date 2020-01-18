مصير عبدالله السالم يتحدد بعد 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

سيتحدد مصير اللاعب عبدالله السالم حول معرفة ناديه المقبل بعد 24 ساعة من الآن، وذلك بعد انفراج أزمته التي عانى منها مؤخرًا بعد رحيله عن نادي النصر.

وذكر برنامج الديوانية عبر الحساب الرسمي لـ”القنوات الرياضية السعودية” في تويتر أن المهاجم عبدالله السالم يُفاضل بين عرضين أحدهما من نادي عاصمي والآخر من فريق غربي، وسيتم تحديد مصيره خلال 24 ساعة.

وكان عبدالله السالم قال لـ برنامج “الدوري مع وليد”: إن لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم تواصلت معه وأبلغته بإمكانية الانضمام لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلّق الإعلامي وليد الفراج على هذه الأخبار قائلًا: الله يوفقك.

وكان النصر قرر التخلي عن عبدالله السالم بقرار من المدرب روي فيتوريا، كما أشار السالم إلى أنه لم يستلم مكافأة تحقيق النصر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، رغم أنه يستحقها، مشيدًا برئيس العالمي السابق سعود السويلم، مؤكدًا أنه أفضل رئيس تعامل معه.

وكشف السالم مؤخرًا تفاصيل أزمته قبل حلها حيث قال: “الخطابات بيني وبين لجنة الاحتراف توقفت ولا أعرف السبب، وأنا جالس في بيتي منذ 4 شهور ولا أعرف مصيري، هل أنا على ذمة نادٍ أو لاعب حر، مستقبلي متوقف”.

وتابع السالم: أتمنى أن يتم إيجاد حل حتى لا يضيع مستقبلي، وأثق في تدخل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة وياسر المسحل رئيس اتحاد القدم لحل الأزمة.

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