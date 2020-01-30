مطارات الرياض تسجل نموًا بعدد المسافرين بنسبة 7%

المواطن - الرياض

سجلت مطارات الرياض نموًا مطردًا في حركة المسافرين والرحلات في مطار الملك خالد الدولي خلال العام الماضي 2019م، بزيادة 7% في معدل عدد المسافرين و2.09% في معدل عدد الرحلات.

ونشرت مطارات الرياض إحصائية بعدد الرحلات والمسافرين خلال العام الماضي 2019، على النحو التالي:

إجمالي عدد المسافرين 28 مليون و517 ألفًا و652 مسافرًا، المعدل اليومي للمسافرين 78.131 مسافرًا، معدل الزيادة في إجمالي عدد المسافرين 7.13%.

أما إجمالي عدد الرحلات فبلغت 217.215 رحلة، والمعدل اليومي للرحلات 595 رحلة، ومعدل الزيادة في إجمالي عدد الرحلات 2.09%.

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