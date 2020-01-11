مطار دبي: الأمطار قد تلغي أو تؤخر بعض الرحلات

المواطن - متابعة

أكدت مطار دبي أن الأمطار التي تتعرض لها البلاد، قد تتسبب في استمرار اضطراب بعض العمليات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقالت سلطات مطار دبي: قد يحدث تأخير أو إلغاء أو تحويل لبعض الرحلات، وقد يحدث تغيير بموعد بعض الرحلات بسبب الأمطار الغزيرة.

وشهدت الإمارات أمطار مختلفة الشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة بينها دبي، وذلك نتيجة تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن وجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، صاحبته كتلة هوائية باردة، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تستمر حتى يومي الأحد والاثنين المقبلين.

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