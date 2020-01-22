مطالب بتشغيل برج اتصالات حي مخبا آل لشواط في أحد رفيدة
بسبب معاناة انقطاعات الشبكة وضعف الإنترنت

مطالب بتشغيل برج اتصالات حي مخبا آل لشواط في أحد رفيدة

2020/01/22
الساعة 6:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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معاناة بسبب انقطاعات شبكة الاتصالات وضعف الإنترنت 
المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

طالب عدد من سكان الأحياء القريبة من حي مخبا آل لشواط، شرق محافظة أحد رفيدة، بسرعة تشغيل أحد الأبراج التابعة لشركة الاتصالات stc الذي تم إنشاؤه منذ قرابة الشهر بعد مطالبات ومعاناة منذ سنوات طويلة.

وقال بعض السكان الساكنين في حي مخبا والأحياء القريبة من البرج: إنهم يعانون من انقطاعات في الشبكة وضعف قوي في الإنترنت، مطالبين الشركة بالعمل على سرعة تشغيله وتزويد الأحياء بأبراج إضافية لحاجتهم الماسة في استخدام شبكات الجوال الوقت الحالي من أجل التعاملات الإلكترونية المربوطة بالدوائر الحكومية ولعدم تركيب الألياف البصرية في محافظة أحد رفيدة.

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