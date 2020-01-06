مطلب بتحديد الزيادة في سعر الأراضي بـ10% كل عشر سنوات

المواطن - الرياض

طالب الخبير في التخطيط والتصميم العمراني ندا الجليدي، بأن تكون هناك سوق عقارية منظمة مثل سوق الأسهم، بالشكل الذي يحدّ من التضخم في أسعار العقار.

وأضاف الجليدي، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن السوق العقاري هو ثاني أضخم سوق في المملكة من حيث العائدات بعد سوق النفط، ويجب أن تحكمه آلية معينة تنظم وتضبط العمل فيه.

وتابع: أنا غير راضٍ على المكاتب العقارية، فما بالك بأشخاص من خارج المجال العقاري تتطفل عليه باسم سمسار! وإلى الآن لا يوجد لدينا أحد يقدر على تملك أرض بسهولة؛ لأنه لا يوجد لدينا نظام يحكم الزيادة في أسعارها، وأطالب بأن تحدد قيمة الزيادة في سعر الأراضي بـ10% فقط كل 10 سنوات.

وقال الجليدي: نحن نعرض عقارات وأراضي ولا علاقة لنا باختلاف السعر، كله على حسب العرض والطلب، ومن فرض 2.5% عمولة؟ وبأي حق تأخذ المكاتب العقارية هذا المبلغ؟!

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