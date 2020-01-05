معاقبة 16 رجلًا وامرأتين خالفوا لائحة الذوق العام بالشرقية
لارتداء ملابس غير لائقة وإشغال مقاعد كبار السن

معاقبة 16 رجلًا وامرأتين خالفوا لائحة الذوق العام بالشرقية

2020/01/05
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

ألقت شرطة الشرقية القبض على 18 شخصًا لمخالفتهم قواعد لائحة الذوق العام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4 هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (18) مخالفة، (16) رجلًا وامرأتين.

وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة الغير مسموح بها، ولفت إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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