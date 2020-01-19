مع بداية الفصل الدراسي الثاني .. رحلة جديدة للتميز والإبداع

المواطن - الرياض

تزامناً مع استعداد آلاف الطلاب للعودة إلى مدارسهم يوم غد، تصدر هاشتاق “بداية الفصل الثاني”، قائمة الأكثر تداولاً، بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة، حيث تفاعل الكثيرون معه، فمنهم من أعرب عن سعادته بالعودة إلى المدارس ومنهم من أعرب عن حزنه حيال ذلك، بينما لم يخل الهاشتاق من السخرية أيضاً.

وتفاعلت إدارة تعليم بيشة، عبر الوسم بقولها: “عوداً حميداً للجميع، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، نستقبل غداً بمشيئة الله بداية الفصل الدراسي الثاني، وكلي أمل بعد توفيق الله ثم بجهودكم أن يكون فصلاً دراسياً حليفه التوفيق والعمل الجاد المخلص، أ. نايف الهاجري، مدير التعليم”.

كما غردت مدارس الجوف الأهلية قائلة: “غداً بإذن الله نجتمع في ساحة العلم لنكمل معكم رحلة التميز والإبداع، نتحدى العقبات لنيل أعلى الدرجات”.

وغردت إدارة تعليم المدينة، قائلة: “للتذكير مع بداية الفصل الثاني يوم الأحد 24 / 5 / 1441 هـ بتوقيت الدوام الشتوي في جميع المراحل الدراسية بمدارس البنين والبنات، الاصطفاف الصباحي:7,30 ، بداية الحصة الأولى :7,45”.

وقالت إحدى الطالبات والتي تدعى مرام، إنها ستبذل الكثير من الجهد في الفصل الدراسي الحالي، فغردت قائلة: “طبعاً السمستر هذا مقرره أشد حيلي فيه أكثر، وإن شاء الله أكون قد ها الشيء، ونهاية السنه برجع لها التغريده وأقول إذا طلعت قد كلامي ولا لا”.

ونصح سلمان العتيبي الطلاب بعدم الاستسلام أو التنازل عن أحلامهم، فغرد قائلا: “لا تتخلى عن حلمك طموحك، هدفك، بسبب أنك لم تستطيع الوصول والصبر، استرح ولا تستسلم، خذ فترة راحة لتجدد نشاطك وحماسك، لا تهتم لكلمة قد قالها لك شخص أنت فاشل أو لا تستطيع، اجعل نفسك لنفسك الناصح المهتم لأمره الصديق لنفسك، وكن لنفسك”.

بينما قرر البعض إفادة الطلاب بتغريداته ومنهم سكوفيلد، والذي نشر صورة تضم عدداً من التطبيقات التي يمكن أن تفيد الطلاب، كتطبيق الجدول الدراسي والذي يحسب المعدل الفصلي والتراكمي، وتطبيق تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب، وكذلك برنامج تحويل الكلام الموجود بالصورة إلى نص، وبرنامج تصوير الورق والمستندات وتحويلهما إلى صيغة PDF.

وطغت السخرية على الهاشتاق حيث نشرت أغادير صورة للخبز، وعلقت عليها قائلة: “أكثر طلباً الليلة”، في إشارة إلى شراء الكثيرون لها من أجل عمل الوجبات المدرسية لأطفالهم.

ونشر مشاري بن عبد الله مقطع فيديو للفنان ناصر القصبي وهي يبكي ويردد “ما أبغي أداوم”.

وغردت فايزة البلوي: “لا تحزنوا على انتهاء الإجازة، بل قولوا الحمد لله الذي أعطانا من خيرها وكفانا من شرها، اللهم أعدها علينا بالصحة والعافية، وكن لنا عوناً ومعيناً في جميع أعمالنا، يا رب العالمين”.

بينما استرجعت مغردة ذكرياتها أيام الدراسة وغردت قائلة: “يا زين هديك الأيام والله يذكرهم بالخير زميلاتي وصديقاتي والمعلمات والضحك معهم سوالف والمزح وأيام الفسحة، بكره تتخرجون وتندمون عليها يا طلاب وطالبات”.

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