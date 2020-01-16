مفاجآت إدارة الاتحاد مستمرة .. الصفقة الخامسة في الطريق

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قريبة للغاية من التعاقد مع الصفقة الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لتقارير إخبارية فإن إدارة الاتحاد ستعلن خلال الساعات المقبلة عن التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي لاعب نادي هيبي فورتشن الصيني ليكون الكعبي خامس صفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي.

ويحتاج الاتحاد بالفعل للاعب من عينة أيوب الكعبي من أجل تدعيم خط الهجوم مع البرازيلي رومارينيو، وفي ظل اقتراب اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن الاتحاد والانضمام لنادي بشكتاش التركي.

وسبق للاعب أيوب الكعبي اللعب في صفوف نادي نهضة بركان وفريق راسينج بالدار البيضاء في المغرب قبل انضمامه لنادي هيبي فورتشن الصيني في عام 2018.

وشارك أيوب الكعبي كذلك مع المنتخب المغربي ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، حيث لعب تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي.

وفي حال انضم أيوب الكعبي لصفوف الاتحاد فسوف يُزامل مواطنه كريم الأحمدي لاعب الوسط في العميد.

وأعلن نادي الاتحاد، أمس الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب التونسي أنيس البدري من صفوف الترجي الرياضي التونسي لمدة عامين ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن مراسم التوقيع تمت في مدينة دبي الإماراتية، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني واللاعب برونو أوفيني ليكون البدري رابع صفقات الاتحاد في الشتوية.

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