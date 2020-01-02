مفاجأة .. الحائلي تقدم مرتين باستقالته لهيئة الرياضة وتم الرفض

المواطن - محمد سمعه

كشف عمار باحكيم مراسل القنوات الرياضية السعودية عن مفاجأة تم الإعلان عنها في الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد التي أُقيمت أمس الخميس.

#الديوانيه عمار باحكيم – مراسل الرياضية السعودية:

أنمار الحائلي تقدم مرتين للهيئة بالاستقالة شفهيًا والهيئة رفضت طلبه.. ووعدته بالدعم وتحسين الأمور.#الجمعيه_العموميه_للاتحاد pic.twitter.com/ehw7SMQP61 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020

وقال باحكيم لـ برنامج الديوانية: أنمار الحائلي تقدم مرتين باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد شفهيًا للهيئة العامة للرياضة، لكن الهيئة رفضت ووعدته بالدعم وتحسين الأمور.

وأضاف باحكيم: تم في الاجتماع مناقشة موضوع مغادرة مروان دا كوستا، كذلك اكتشف أعضاء الجمعية العمومية أن رئيس النادي مُطالب بتسديد مستحقات بريجوفيتش ودا كوستا إضافة إلى دفع مبلغ مالي قيمته 48 مليون ريال كمستحقات للمدرب الكرواتي السابق للاتحاد سلافين بيليتش.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي في تويتر إن متحدث الاتحاد أحمد صادق دياب قال بأن الجمعية العمومية تم من خلالها كشف الأمور المالية للنادي للأعضاء وإن غياب أحمد كعكي نائب رئيس النادي جاء بسبب مهمة عمل له بتكليف من مجلس إدارة الاتحاد.

وكانت إدارة الحائلي قد حسمت أمرها بالاستمرار في عملها خلال الفترة المقبلة، مع تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تعديل مساره.

وودع الاتحاد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته أول أمس الأربعاء ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، لتُعبر الجماهير عن صدمتها للخروج مبكرًا من البطولة، وطالبت إدارة أنمار الحائلي بالرحيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الهلال في دور ربع النهائي.

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