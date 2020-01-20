مفاجأة سارة من سعود آل سويلم لنادي النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر السابق، هدية إلى النادي اليوم الاثنين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن سعود آل سويلم قدم دعمًا ماليًا للنادي مقداره مليون ريال.

وثمنت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، مبادرة سعود آل سويلم غير المستغربة تجاه أصفر العاصمة.

وكان سعود آل سويلم ظهر في فيديو انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متحدثًا عن اقترابه من العودة لعالم الرياضة، مما أثار التكهنات حول اقترابه من رئاسة العالمي من جديد.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، وبفارق نقطة عن الهلال في عهد سعود آل سويلم.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين، منح اللاعب الأرجنتيني سيباستيان تيجالي مهاجم نادي الوحدة الإماراتي، جنسية دولة الإمارات حيث يحق له تمثيل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وبعد قرار اتحاد القدم الإماراتي بمنح تيجالي الجنسية الإماراتية، سيتمسك الوحدة باللاعب ولن يُفرط فيه بعد أن كان النصر راقبه مؤخرًا لضمه في ميركاتو يناير وتدعيم خط الهجوم، لأن الوحدة سيبحث عن ضم محترف أجنبي والاستفادة من تيجالي كلاعب إماراتي في صفوف الفريق.

وجاء منح الجنسية الإماراتية لتيجالي بمثابة أمر حرم النصر من التفكير في ضم اللاعب من أصول أرجنتينية، خاصة أن الوحدة لن يُفرط فيه وسيستفيد منه مستقبلًا مثله مثل اللاعبين الإماراتيين.

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