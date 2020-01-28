مفاجأة صادمة بشأن سوبر بابا في مصر!

المواطن - القاهرة

بعد تداول صورة لأب ينقذ ابنته من أسفل قضبان القطار في مصر، كشف ياسر عبدالحميد، مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية، كواليس إنقاذ الأب لابنته من أسفل القطار، مفجرًا مفاجأة بقوله: “ده مش سوبر بابا ده أب مهمل!”.

وأكد عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC المصرية، أن الابنة لم تسقط من الرصيف، ولكن الأب وابنته قررا العبور من أسفل القطار أثناء توقفه، ولكن عند مرور الابنة تحرك القطار واضطر الأب للنزول إلى القضبان لحماية ابنته.

وتابع مشرف القطارات أن هذا الأب مهمل وجازف بحياة ابنته، ولا يصح أن يعبر هو وابنته من أسفل القطار المتواجد على رصيف المحطة، علمًا أن هناك نفقًا لعبور المواطنين، مطالبًا وسائل الإعلام العمل على توعية المواطنين؛ للحفاظ على الأمن والسلامة في محطات القطارات.

ولفت إلى أن هناك غرامة تقع على من ينفذ هذه الفعلة، ولكن لم يتم عمل محضر للأب المهمل بسبب الواقعة الصعبة التي تعرض لها مع ابنته.

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