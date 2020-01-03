مفاجأة صادمة لجماهير الاتحاد بشأن مستقبل رومارينيو
بعد اقترابه من الدوري الإماراتي

مفاجأة صادمة لجماهير الاتحاد بشأن مستقبل رومارينيو

2020/01/03
الساعة 2:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير إعلامية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في طريقه إلى الدوري الإماراتي.

وأشار حساب صحيفة “الاتحاد الرياضي” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أن نادي خورفكان الإماراتي يقترب من ضم رومارينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت أن البرازيلي رومارينيو وصل إلى الإمارات تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد مع خورفكان خلال اليومين المقبلين.

وجاء خبر اقتراب رومارينيو من الرحيل عن الاتحاد بمثابة المفاجأة الصادمة للجماهير خاصة أن النجم البرازيلي يُعد من الركائز الأساسية، والوحيد الذي يُقدم أداء مميزًا؛ رغم تراجع مستوى الفريق.

ويُعاني الاتحاد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما ودع مؤخرًا منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته ضد الفتح في دور الـ16.

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