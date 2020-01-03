مفاجأة صادمة لجماهير الاتحاد بشأن مستقبل رومارينيو

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير إعلامية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في طريقه إلى الدوري الإماراتي.

وأشار حساب صحيفة “الاتحاد الرياضي” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أن نادي خورفكان الإماراتي يقترب من ضم رومارينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت أن البرازيلي رومارينيو وصل إلى الإمارات تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد مع خورفكان خلال اليومين المقبلين.

#خورفكان يقترب من ضم البرازيلي #رومارينهو لاعب #الاتحاد السعودي و #الجزيرة الإماراتي السابق

اللاعب وصل للدولة تمهيداً لإتمام التعاقد خلال اليومين القادمين pic.twitter.com/Ilc9NAMyti — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) January 3, 2020

وجاء خبر اقتراب رومارينيو من الرحيل عن الاتحاد بمثابة المفاجأة الصادمة للجماهير خاصة أن النجم البرازيلي يُعد من الركائز الأساسية، والوحيد الذي يُقدم أداء مميزًا؛ رغم تراجع مستوى الفريق.

ويُعاني الاتحاد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما ودع مؤخرًا منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته ضد الفتح في دور الـ16.

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