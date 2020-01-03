مفاجأة في نقل مباراة النصر والتعاون غدًا

المواطن - محمد سمعه

كشفت القناة الرياضية السعودية عن مفاجأة تخص النقل التلفزيوني لـ مباراة النصر والتعاون، غدًا السبت، في مباراة كأس السوبر السعودي.

وقال المراسل عمار باحكيم مراسل الرياضية السعودية: إن قناة برتغالية ستنقل مباراة السوبر السعودي، لتكون أول مباراة سعودية تُنقل على قناة أوروبية.

عمار باحكيم – مراسل الرياضية السعودية:

مباراة #السوبر_السعودي بين #النصر و #التعاون هي أول مباراة سعودية ستنقل على القنوات الأوروبية .. وجود اسم مثل "فيتوريا" مغري لأي قناة برتغالية.. بالإضافة لنجوم دورينا.#النصر_التعاون pic.twitter.com/Saqb6LHQOR — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2020

وأضاف باحكيم: وجود مدرب مثل روي فيتوريا بالإضافة لنجوم الدوري السعودي هو من يدفع القنوات الأوروبية للتعاقد على نقل مباراة السوبر السعودي.

وسيُقام السوبر السعودي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بين ناديي النصر والتعاون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019، بينما تُوج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد.

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