مفاجأة في نقل مباراة النصر والتعاون غدًا
قناة برتغالية تنقل اللقاء للمرة الأولى

مفاجأة في نقل مباراة النصر والتعاون غدًا

2020/01/03
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

كشفت القناة الرياضية السعودية عن مفاجأة تخص النقل التلفزيوني لـ مباراة النصر والتعاون، غدًا السبت، في مباراة كأس السوبر السعودي.

وقال المراسل عمار باحكيم مراسل الرياضية السعودية: إن قناة برتغالية ستنقل مباراة السوبر السعودي، لتكون أول مباراة سعودية تُنقل على قناة أوروبية.

وأضاف باحكيم: وجود مدرب مثل روي فيتوريا بالإضافة لنجوم الدوري السعودي هو من يدفع القنوات الأوروبية للتعاقد على نقل مباراة السوبر السعودي.

وسيُقام السوبر السعودي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بين ناديي النصر والتعاون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019، بينما تُوج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • إقامة السوبر السعودي في جدة تُقلق النصر
    •
  • جوليانو : لا زلنا نشعر بـ”حلاوة” الفوز بالدوري وهدفنا السوبر
    •
  • مفاجأة في نقل مباراة النصر والتعاون غدًا
    •
  • روي فيتوريا : بهذه الطريقة النصر سيحسم لقب السوبر
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :