مفاجأتان من إدارة الهلال مع بداية يناير

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى تحقيق كافة عوامل الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم وتلبية مطالب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا في العام الحالي.

وستكون البداية مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي حُسم مصيره مع الهلال بالتجديد له وفقًا لتقارير إخبارية، خاصة أنه يُعد واحدًا من أهم العناصر للفريق الهلالي وللمدرب لوشيسكو.

كما أن المفاجأة الثانية السارة للهلاليين ستكون رفض رحيل اللاعب البيروفي أندري كاريلو عن صفوف الهلال، بعدما أُثيرت مؤخرًا شائعات حول إمكانية رحيله بعد نهاية مشاركة الهلال في مونديال الأندية.

جدير بالذكر أن كاريلو كان ساهم بشكل كبير في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بعد أن سجل هدف الفوز في ذهاب النهائي في شباك فريق أوراوا الياباني.

لوشيسكو يكشف مصير الأجانب

وأوضح المدرب رازفان لوشيسكو في وقت سابق أنه لا يفكر على الإطلاق في التفريط في أي لاعب أجنبي في صفوف نادي الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

الهلال يبذل جهده للاحتفاظ بملعبه

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن إدارة الهلال ستبذل قصارى جهدها خلال المفاوضات مع إدارة جامعة الملك سعود لتمديد التعاقد حول الحصول على أحقية اللعب بملعب الجامعة حتى عام 2023.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني الذي يملك أيضًا 30 نقطة.

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