مقابر صامطة عرضة لعبث الحيوانات.. أبوابها مفتوحة وتغطيها الأشجار

المواطن ــ علي مدخلي ــ جازان

شكا أهالي محافظة صامطة من كثرة الأشجار وكثافتها وانتشار الثعابين التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة لها، بمقابر المحافظة، وكذلك وجود أبواب المقابر مفتوحة مما جعل حرمة الموتى تتعرض لعبث الحيوانات.

ورصدت عدسة “المواطن” جانباً من حال مقابر محافظة صامطة وقراها والإهمال الذي طالها والذي يتمثل في انتشار الأشجار الكثيفة بداخلها وتغطيتها لجزء كبير من هذه المقابر، بالإضافة إلى احتياج بعضها إلى أبواب، فبعض الأبواب مكسورة وأخرى غير صالحة مما جعلها عرضة لعبث الحيوانات والبهائم.

وقال أحمد سهلي: إن الكثير من مقابر محافظة صامطة وقراها تنتشر فيها الأشجار بكثرة وأصبحت تغطي نسبة كبيرة من مساحة هذه المقابر والتي بدورها تحولت إلى مرتع لتكاثر وانتشار الثعابين والحشرات السامة مما جعلها مصدر خطر على المنازل, لذا نأمل من الجهة المختصة القيام بدورها المناط بها وتنظيف وإزالة الأشجار من المقابر ورشها بالمبيدات الحشرية القاتلة للقضاء على ما بها من ثعابين وحشرات سامة ومتابعتها بشكل دوري ودائم.

أما علي مباركي فقال: إن مقابر صامطة وضعها لا يسُرّ، فكثير من هذه المقابر عندما تمر بها تشاهد أبوابها مفتوحة طوال الوقت لعدم وجود أبواب لها، أو أن أبوابها مكسورة وتحتاج إلى تغيير مما يجعل قبور الموتى عرضة للانتهاك من قبل الحيوانات السائبة.

وطالب محمد حكمي من الجهة ذات العلاقة بالاهتمام بمقابر محافظة صامطة وقراها من حيث الإنارة وإزالة الأشجار والحشائش المتواجدة بداخلها بكثرة وصيانة أبوابها حفاظاً على حرمة ما بداخلها من الأموات.

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