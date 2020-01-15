مقاصة تعلن حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية

أعلنت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2020-5-1) بتاريخ (17/5/1441هـ) الموافق (12-1-2020م) بالموافقة على الترخيص لممارسة أعمال مقاصة الأوراق المالية في السوق المالية السعودية واعتبارها أول مركز مقاصة مؤهل في المملكة.

لتصبح بذلك مقاصة الجهة الأولى المصرح لها بالقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.

ويأتي ترخيص مقاصة كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية المقرر إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، كما يساهم تأهيل مقاصة في خفض متطلبات رأس المال لأعضاء مقاصة.

يُذكر أن تأسيس مقاصة يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث يعزز من الكفاءة التشغيلية للسوق المالية ويساهم في الحد من مخاطر الطرف المقابل وفقًا للممارسات الدولية.

من جهة أخرى أعلنت مقاصة صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-137-2019) بتاريخ (12/4/1441هـ) الموافق (9/12/2019م) بالموافقة قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية كما يلي: