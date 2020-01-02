مقتل رئيس الأركان التايواني إثر تحطم مروحيته
فرق الإنقاذ عثرت على 10 ناجين من الحادث

مقتل رئيس الأركان التايواني إثر تحطم مروحيته

2020/01/02
الساعة 10:10 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الجنرال شين يي مينغ و12 شخصًا تحطمت في منطقة جبلية.

وأكدت الوزارة في وقت لاحق مقتل رئيس أركان الجيش نتيجة الحادثة، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على 10 ناجين من الحادث.

وقالت وزارة الدفاع إن المروحية وهي من طراز “يو أتش-60 أم” تحطمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمة روتينية.

وأوضح البيان أن الجنرال كان متجهًا لتفقد العسكريين في مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.

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