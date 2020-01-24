مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار جماعي في ألمانيا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت الشرطة الألمانية، إنه وقع حادث إطلاق نار جماعي ظهر اليوم الجمعة، أودى بحياة عدة أشخاص، في فورتمبيرغ قرب ميونيخ.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن ما يصل إلى ستة أشخاص قد لقوا حتفهم، وأُصيب العديد من الأشخاص، وتم القبض على مسلح مشتبه به.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحايا والمشتبه فيهم كانوا يعرفون بعضهم، وليس هناك ما يشير إلى تورط المزيد من المشتبه بهم أو أنه عمل إرهابي.

وقال الناطق باسم الشرطة، هولجر بينرت، لمحطة الإذاعة الألمانية N-TV إنه لم يستطع تحديد عدد الأشخاص الذين قتلوا، مضيفًا: لقد اعتقلنا أحد المشتبه بهم، ويبدو أنه كان يربطه بالضحايا معرفة غير واضحة بعد، وليس لدينا معلومات عن المزيد من المشتبه بهم.

وفي سياق آخر، كانت أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم، بوقوع انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، ما أسفر عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية في المنطقة، قالت مصادر محلية إن السكان أبلغوا عن تهشم نوافذ وشوهد مصاب واحد على الأقل.

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