مقتل طالب الساعدي آمر لواء كربلاء بالحشد الشعبي
لم تُذكر تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو ملابساته

مقتل طالب الساعدي آمر لواء كربلاء بالحشد الشعبي

2020/01/11
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أفادت قناة الحرة الأمريكية بمقتل طالب الساعدي آمر لواء كربلاء في الحشد الشعبي بالعاصمة العراقية بغداد.

ولم تذكر الحرة تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو ملابساته.

وكانت تظاهرات طلابية انطلقت أمام جامعة أمير كبير في طهران، مساء اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وكان سليماني قد قُتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد قبل أسبوع.

وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولي الحشد الشعبي العراقي أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

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