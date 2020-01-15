مقتل عروس وخطف عريسها يوم الزفاف بسبب شقيقها!

المواطن- متابعة

تسبب خلاف نشب بين اثنين من العصابات المكسيكية، قبل عامين، وتجدد هذا الأسبوع، في قَتْل عروس وخطف عريسها يوم زفافها، إضافة إلى قتل رجل آخر ليس له علاقة بالأمر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن كاريم ليزبيث ييبز أورتيز، كانت تقف في الكنيسة بعد ظهر يوم السبت الماضي، في انتظار إعلان زواجها من عريسها، عندما فوجئت بوابل من الرصاص يطلق تجاههم.

وأوضحت الصحيفة أن كاريم شقيقة خوسيه أنطونيو ، زعيم سانتا روزا دي ليما كارتل، والذي جمعه عداوة عصابة أخرى، كانت هذه العصابة سبب وفاتها، وخطف عريسها، بينما نجا هو دون أن يصاب بأذى.

وقال الشهود إن المهاجمين كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص بالأحرف الأولى من خاليسكو الجيل الجديد وهي اسم العصابة المعادية لعصابة شقيق العروس، وأخذوا يطلقون الرصاص في القاعة، فحاول بعض ضيوف الحفل الاختباء، بينما حاول البعض الآخر الهرب.

وشوهد المسلحون وهم يفرون في ثلاث سيارات بعد ارتكابهم جريمتهم، وأخذوا يطلقون النار أثناء فرارهم أيضًا، مما أدى إلى إصابة أحد المارة البالغ من العمر 18 عامًا حيث كان يقود دراجة نارية قرب المكان، كما أصيب شخص آخر كان يرافقه.

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