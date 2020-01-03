مقتل قاسم سليماني تم بأمر ترامب

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد تم بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد مقتل قاسم سليماني قام الرئيس الأمريكي بالتغريد على تويتر لكن التغريدة هذه المرة كانت صورة العلم الأمريكي دون أي تعليق عليها من قبل الرئيس ترامب ذاته لكنها شهدت تفاعلات بلغت قرابة الـ100 ألف تعليق ومثلها مشاركات.

وشهدت الشوارع العراقية احتفالات بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس حيث احتشد الآلاف منذ الفجر في الشوارع للاحتفال بهذا الحدث الكبير.

وتسبب مقتل قاسم سليماني في صدمة للقيادة الإيرانية التي لم يكن أمامها سوى الاعتراف بصحة ما أعلنته البنتاغون وكلمات تدغدغ بها عواطف الشعب الإيراني من قبيل الثأر والانتقام والتأكيد على استمرار دعم التنظيمات الإرهابية والحركات الاحتجاجية في الدول العربية.

وجاء مقتل سليماني بعد يومين من اقتحام قوات الحشد الشعبي العراقي للسفارة الأمريكية في بغداد واحتلال محيطها بدعم من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني الذي يقدم لهم الدعم اللوجيستي والمعنوي وتسببت هذه الاحتجاجات في إصابة أكثر من 60 شخصًا في المواجهات التي وقعت في محيط السفارة الأمريكية.

والمعروف أن قاسم سليماني مصنف على قائمة الشخصيات الإرهابية الأمريكية ومن الشخصيات التي سببت الدمار والخراب في الدول العربية نتيجة دوره الداعم للحركات الطائفية سواء في العراق أو سوريا أو اليمن ولبنان.

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