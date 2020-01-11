مقتل مهاجرين بالرصاص في طرابلس

المواطن - متابعة

قُتل مهاجران إرتيريان بالرصاص في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أيام من قيام وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالضغط عليهما لمغادرة منشأتها بسبب الاكتظاظ.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتلهما في بيان الجمعة قائلة إنها تشعر “بحزن عميق” لموت الاثنين يوم الخميس في طرابلس.

إلى ذلك، قال ثلاثة لاجئين لوكالة أسوشيتد برس، بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من العقاب، إن الرجلين كانا من بين العشرات الذين أُجبروا على الخروج من مرفق التجمع والمغادرة الذي تديره المفوضية قبل 10 أيام.

وتمت ترقية المرفق باعتبارها “بديلًا للاحتجاز”، لكن عندما زادت أعداد اللاجئين، عرضت الأمم المتحدة المال وضغطت على وافدين جدد للمغادرة.

وكان اللاجئان القتيلان من بين أولئك الذين قبلوا المال وغادروا.

يشار إلى أن القتيلين من بين الآلاف المحتجزين في مراكز احتجاز ليبية حيث تتفشى الانتهاكات.

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