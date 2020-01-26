مقطع فيديو يورط ترامب: تخلص من السفيرة غدًا!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ظهر مقطع فيديو للرئيس دونالد ترامب، في جمع تبرعات خاص أمر فيه بالتخلص من السفيرة لدى أوكرانيا آنذاك ماري يوفانوفيتش، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس.



وتم تصوير الفيديو خلال حفل عشاء لجمع التبرعات في 30 أبريل 2018 في فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، وتم إصداره يوم السبت بواسطة المحامي والمتهم ليف بارناس، وكان معه شريكه إيغور فرومان، وكلاهما شخصيتان أساسيتان في الحملة التي يتهم بها ترامب للضغط على حكومة أوكرانيا.

وصور مقطع الفيديو إيغور فرومان، وأرسل نسخة كاملة منه إلى بارناس.

ويبدأ الفيديو الذي مدته 83 دقيقة بعرض طاولة مخصصة لنحو 14 شخصًا، وتظهر بطاقة باسم الرئيس دونالد ترامب، ثم يُرى وهو يدخل وسط تصفيق، ويوضع الهاتف على الطاولة وهو يصور السقف لبقية العشاء.

وبعد مرور 42 دقيقة تقريبًا، قال ليف بارناس لترامب: المشكلة الأكبر هناك، وأعتقد أن التخلص من السفيرة هي البداية، ويقول ترامب بعد ذلك: السفير في أوكرانيا؟، ورد بارناس: نعم، إنها تتجول في الأرجاء وتخبر الجميع بأن العزل سيتم.

وبعد بضع ثوانٍ، يقول ترامب: تخلص منها! أخرجها غدًا، لا يهمني أخرجها غدًا، خذها إلى الخارج. حسناً؟ افعلها.

بعد تسرب المقطع يوم الجمعة، دافع ترامب عن نفسه، قائلاً إن لديه كل الحق في ذلك، وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: لست من عشاق هذه السفيرة، كانت تتعامل باستخفاف وتقلل من شأني، لقد كانت معيّنة من قبل أوباما على ما أعتقد، أريد سفراء اختارهم بنفسي.

وقال محامو يوفانوفيتش إنها دبلوماسية محترفة، وتم تعيينها سفيراً لكل من جورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وكان ادعى ترامب في 14 مناسبة أنه لا يعرف بارناس، رغم ظهور صورة تلو الأخرى تجمعهم معًا في مواقع متعددة ، بما في ذلك البيت الأبيض وفندق ترامب، ويشير التسجيل الذي نشرته ABC News إلى أن بارناس وفرومان كانا في دائرة ترامب الداخلية.

وانتهز الديمقراطيون التسجيل كدليل إضافي على تورط ترامب، حيث أن هذه القضية أساسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس في مجلس الشيوخ الأميركي.

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