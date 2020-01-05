 مقهى في اليابان يفتح أبوابه للكلاب الآلية!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طبق مقهى Penguin Café في طوكيو فكرة غير عادية، وهي أن يكون عملاؤه من الكلاب الآلية، فهو يدعوهم وأصحابهم للحصول على موعد للعب كل صباح أيام الأحد قبل الافتتاح لتقديم المشروبات وغيرها من الأطعمة للجمهور.

وبحسب موقع بازفيد، فإن الكلب الآلي المُسمى Aibo مزود بكاميرات متعددة وأجهزة استشعار تعمل باللمس وميكروفونات لجعله أكثر حيوية واستجابة، ويسمح له 4000 جزء و22 مشغلًا أن يهز ذيله، ويحرك أذنيه ويركل كرة، بالإضافة إلى تحريك أو طرف عينيه بفضل شاشتي LED يمكنها متابعة مالكه حوله.

وقال الحضور عن سبب اختيارهم للكلب الآلي على الحقيقي، هو عدم وجود مساحة ووقت للكلب حقيقي، بالإضافة إلى الضوضاء التي قد تحدثها الحيوانات الأليفة الحقيقية وتزعج الجيران، ومع ذلك، شارك البعض أيضًا أسبابهم أنهم لا يريدون تجربة وفاة حيوان أليف.

وباستخدام الإنترنت، تُحمل الكلاب الآلية جميع تجاربها اليومية، وتشكل قاعدة بيانات ذاكرة تمكن شخصيتها من النمو والتطور مع مرور الوقت.

يتم وصف Aibo كحيوان أليف يتصرف مثل جرو باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم والتفاعل مع صاحبه والمناطق المحيطة به، ومع مرور الوقت، ستشكل الطريقة التي تتبعها في رعاية Aibo شخصيتها تدريجيًا، بحيث يكون شريكًا لطيفًا أو رفيقًا محبًا للمتعة.

ويتعرف Aibo على عدد من الأوامر المختلفة ، مثل sit و stay وcome، ويمكن للمالكين تعليمه أوامر جديدة باستخدام حركات اليد والإشارة.

تابعنا على تواصل معنا على