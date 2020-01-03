مكافأة من بغلف للاعبي النصر في حالة الفوز بالسوبر

المواطن - مروة نبيل

وعد العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف بتقديم مكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حالة الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

وقال بغلف عبر حسابه الخاص على “تويتر”، اليوم الجمعة: “بعد دعم الكيان الأسبوع الماضي.. فإنه يشرفني أن أعلن عن مكافأة كل نجم من نجوم الشمس بمبلغ عشرة آلاف ريال في حالة تحقيق البطولة بإذن الله.. يا رب فرّح قلوب الملايين”.

وكان العضو الذهبي بنادي النصر قد أعلن الأسبوع الماضي عن تقديم مليون ريال دعمًا للكيان لتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، مطالبًا الجماهير بمساندة العالمي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره التعاون، مساء يوم غد السبت، في كأس السوبر السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لاستكمال الموسم الاستثنائي بالتتويج بكأس السوبر السعودي، ومنح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة التألق هذا الموسم.

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