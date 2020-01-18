مكتبة جرير تعلن عن وظائف في عدد من فروعها بالرياض

المواطن - الرياض
أعلنت مكتبة جرير عن توفر فرص وظيفية (بدوام كامل) بمدينة الرياض بمعارضها التالية (الدائري الجنوبي ، حياة مول ، بانوراما مول ، الدائري الشمالي ، روبين بلازا ، خريص) بالمسميات التالية:
– محاسب مبيعات كاشير – (براتب 5600 شهرياً)
– مسؤول أو مسؤولة مبيعات – (براتب 5000 شهرياً)
• المزايا:
- راتب شامل البدلات (5600 لوظائف محاسب مبيعات)
- راتب شامل البدلات (5000 لوظائف مسؤول مبيعات).
- نظام عمولات شهري.
- فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
- تأمين طبي.
• للتقديم : من خلال التوجه مباشرة إلى الفرع الأقرب من الفروع الموضحة أعلاه لدى قسم خدمة العملاء .
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