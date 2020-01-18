مكتبة جرير تعلن عن وظائف في عدد من فروعها بالرياض
في عدد من التخصصات

مكتبة جرير تعلن عن وظائف في عدد من فروعها بالرياض

2020/01/18
الساعة 1:17 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مكتبة جرير عن توفر فرص وظيفية  (بدوام كامل) بمدينة الرياض بمعارضها التالية (الدائري الجنوبي ، حياة مول ، بانوراما مول ، الدائري الشمالي ، روبين بلازا ، خريص) بالمسميات التالية:

– محاسب مبيعات كاشير – (براتب 5600 شهرياً)
– مسؤول أو مسؤولة مبيعات – (براتب 5000 شهرياً)

• المزايا:

  • راتب شامل البدلات (5600 لوظائف محاسب مبيعات)
  • راتب شامل البدلات (5000 لوظائف مسؤول مبيعات).
  • نظام عمولات شهري.
  • فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
  • تأمين طبي.

• للتقديم : من خلال التوجه مباشرة إلى الفرع الأقرب من الفروع الموضحة أعلاه لدى قسم خدمة العملاء .

 

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