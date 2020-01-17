مكفوف يسرد معاناته: طرقنا أبواب العمل ولم يراعوا ظروفنا
تم قطع الضمان الاجتماعي عنه

مكفوف يسرد معاناته: طرقنا أبواب العمل ولم يراعوا ظروفنا

2020/01/17
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سرد المكفوف عايد الشراري معاناته في رحلة البحث عن عمل.

وقال الشراري في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: تم رفض تعييني في وزارة الداخلية؛ لأن زوجتي أجنبية.. وأنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية”.

وتابع: طرقنا أبواب وزارة العمل ولم يتم مراعاة ظروفنا وقطعوا عنا الضمان الاجتماعي، متابعًا أن المكفوفين مساراتهم محددة في كافة القطاعات تقريبًا.

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