مكفوف يسرد معاناته: طرقنا أبواب العمل ولم يراعوا ظروفنا

المواطن - الرياض

سرد المكفوف عايد الشراري معاناته في رحلة البحث عن عمل.

المكفوف عايد الشراري لـ #برنامج_ياهلا:

تم رفض تعييني في وزارة الداخلية لأن زوجتي أجنبية.. و"أنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية" #خليجية pic.twitter.com/aHvvLcsGXF — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2020

وقال الشراري في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: تم رفض تعييني في وزارة الداخلية؛ لأن زوجتي أجنبية.. وأنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية”.

وتابع: طرقنا أبواب وزارة العمل ولم يتم مراعاة ظروفنا وقطعوا عنا الضمان الاجتماعي، متابعًا أن المكفوفين مساراتهم محددة في كافة القطاعات تقريبًا.

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