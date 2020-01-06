ملاك الإبل: منع العبث يرفع دخل المواطن‎

المواطن - الرياض

أشاد ملاك الإبل بقرارات لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتصدي لمرتكبي العبث في الإبل من خلال استخدام العديد من الطرق الصناعية لتجميل الناقة وحقنها بالبوتوكس إضافة إلى الجراحات التجميلية الأخرى، التي لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة، مشيرين إلى أن كبح تلك الطرق غير الشرعية ساهم في اهتمام الملاك على إنتاج السلالات الطيبة ودفع رجال الأعمال للاستثمار في الإبل.

وقال مالك الإبل فهد الدوسري قرارات لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل دفعت المواطن للاهتمام بإنتاج السلالات الطيبة للاستفادة من بيعها وساهمت في إقبال رجال الأعمال للاستثمار في الإبل.

وأضاف: قطع الطريق على مرتكبي العبث في الإبل بتخصيص لجان ذات خبرة للكشف عنه والتشهير بمرتكبيه قرار حكيم ردع التعدي على الحيوان وساهم في رفع دخل المواطن، كون المربين لو استمر العبث في تجميل الإبل بالطرق الصناعية لن يستمر في الإنتاج والبيع، ويعتبر الاستثمار في الإبل الدخل الأساسي لعديد من الأسر في المملكة ويعد نشاط بيع وشراء الإبل هو الدخل الأساسي لديهم.

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