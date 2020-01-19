ملتقيات ومؤتمرات دولية بـ الرياض.. نقلة نوعية في صناعة الفعاليات

المواطن - شرف الروقي

تشهد العاصمة الرياض نقلات نوعية في صناعة الأحداث والفعاليات التي جعلت منها مركزًا إقليميًا ودوليًا، في صناعة المؤتمرات والمعارض والفعاليات، حيث تشهد العاصمة خلال الأسبوعين المقبلين عدة ملتقيات ومؤتمرات دولية، يأتي من أبرزها:

منتدى الرياض الاقتصادي

ينطلق منتدى الرياض الاقتصادي والذي يأتي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل خلال الفترة 21-23 يناير الجاري، وذلك في فندق هيلتون الرياض.

ويهدف المنتدى في دورته التاسعة دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني ومعوقات نموه والعمل على تذليلها، وبالاطلاع على التجارب العالمية والاستفادة منها.

كما يستعرض المنتدى 5 دراسات اقتصادي تسلط الضوء على المشاكل البيئية، وظائف المستقبل، القطاع غير الربحي، الإصلاحات المالية، الهجرة العكسية.

مؤتمر الزهايمر الدولي

وتنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع، وذلك خلال الفترة 28-29 يناير، في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

ويأتي المؤتمر لمواكبة خطط ورؤية 2030 في النهوض بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال مخرجات تلك المؤتمرات ومتابعة توصياتها العالمية.

ملتقى ومعرض الاستقدام

ويستضيف مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، وذلك على مدى أربعة أيام خلال الفترة 20-23 يناير.

ويشهد الملتقى في موسمه الثالث على التوالي مشاركة العديد من شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا المجال، كما يصاحب الملتقى مجموعة من ورش العمل على مدار الأربعة أيام، يقدمها مختصون ومستثمرون وأكاديميون.

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