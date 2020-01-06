ملعب الجامعة يبتسم لـ الهلال ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعبة جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، مباراة الهلال ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الأهلي:

ولعب الهلال ضد الأهلي 3 مباريات في 3 بطولات مختلفة على ملعب جامعة الملك سعود، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز مرتين، وتمكن الراقي من الفوز مرة واحدة.

وفي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعب الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ14 من الموسم الرياضي الماضي، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 4/ 3.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم تفوقه في مباريات الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود، وفاز على الراقي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال عام 2018.

وتعود خسارة الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود إلى إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، حينما فاز الراقي بهدف دون رد، ولكنه لم يؤثر على مسيرة الزعيم في البطولة، بعد فوزه بنتيجة 4/ 1 في مباراة الذهاب.

وتُعتبر مباراة الهلال ضد الأهلي مؤثرة على مسيرة الفريقين، حيث يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 من 11 لقاء، وبفارق نقطة عن الراقي، ولكنه خاض 12 مواجهة.

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