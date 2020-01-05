ملف مهم أمام نادي النصر بعد السوبر

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت إلى تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد أن قاد الفريق الأول بالعالمي للفوز بلقب كأس السوبر السعودي أمس على حساب نادي التعاون.

ويُعد الملف الأهم حاليًا أمام نادي النصر هو التجديد لـ روي فيتوريا خاصة أن نتائج الفريق الأول تسير معه بشكل جيد، كما أن خططه الفنية أسفرت مؤخرًا عن تتويج نادي النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مايو الماضي، والتتويج أمس بلقب السوبر.

وكانت تقارير إعلامية قالت في وقت سابق إن نادي النصر يخشى من رحيل مدربه روي فيتوريا في حال عدم الفوز بلقب السوبر السعودي وفي حال أيضًا عدم التعاقد مع صفقات قوية تُرضي طموحات فيتوريا والنصراويين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جدير بالذكر أن نادي النصر تُوج بالبطولة رقم 44 له بعد الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

وفي سياق آخر، كتب الإعلامي عبدالعزيز الهشبول المعروف بميوله الهلالية تغريدة ساخرة، وذلك بعد تتويج نادي النصر أمس السبت، بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نادي التعاون.

وغرّد الهشبول عبر حسابه في تويتر قائلًا: “مع احترامي لرأي بعض الزملاء الإعلاميين النصراويين في كأس السوبر والتنقيص من قيمته في الأعوام السابقة، فأنا أخالفهم الرأي وأعتبره ثالث كأس في البطولات السعودية، ومن يحصل عليه يستحق أن يفتخر به، مبروك لـ نادي النصر أول بطولة سوبر ووصوله للبطولة الـ25، تستاهلون”.

وفي وقت سابق، حرص الناقد الرياضي محمد العنزي على إظهار رد فعله بعد تهنئة الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق، لـ نادي النصر بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وعرض فيديو من حلقة الأمس من برنامج ” الدوري مع وليد” رد فعل العنزي المعروف بميوله لـ نادي النصر حيث رفع العقال محييًا الأمير عبدالرحمن بن مساعد وقائلًا له: تصرف رائع يدل على الروح الرياضية، ويدل كذلك على نبذ التعصب، ما فعله الأمير عبدالرحمن شيء مميز.

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