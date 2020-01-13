ملياردير يبحث عمن يرافقه في رحلة إلى القمر !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يبحث يوساكو ميازاوا، البالغ من العمر 44 عامًا، عن رفيق أو رفيقة، أكبر من 20 عامًا، للانضمام إليه في مغامرة غير مسبوقة ستكون موضوع فيلم وثائقي جديد.



وحدد ميازاوا شروطًا لذلك وهو أنه يجب أن يكون المتقدم مهتمًا بالذهاب إلى الفضاء، وقادرًا على المشاركة في الإعداد للرحلة، ويشترط أيضًا أن يكون أعزب.

واعترف رجل الأعمال الياباني أنه قد يجد شريكة حياته المناسبة من خلال هذه الخطوة، ما يعني أن واحدة من سعيدات الحظ ستذهب للقمر وتتزوج من ملياردير.

وكان انفصل ميازاوا مؤخرًا عن الممثلة أيام غوريكي، 27 عامًا، واعترف بعدها أن يشعر بالوحدة والفراغ رغم ثروته الطائلة.

ومن المقرر أن يطير رجل الأعمال حول القمر في عام 2023 كأول مسافر خاص على مركبة الفضاء لإيلون مسك، وسيتم عرض الفيلم الوثائقي، الذي يحمل عنوان Full Moon Lovers، على قناة أبيما، في 17 يناير، وسيختار ميازاوا رفيقه أو رفيقته في مارس.

وقبل أيام، تصدر الملياردير ورجل الأعال الياباني عناوين الصحف بعد أن أعلن لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيمنحهم 9 ملايين دولار، بشرط أن يقوم الراغبون بالفوز بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بإجراء قرعة، موضحًا أنه يهدف للقيام بتجربة اجتماعية جادة لمعرفة ما إذا كان المال سيعزز شعور الأفراد بالسعادة أم لا.

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