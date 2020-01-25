“ممرات الريح” تجذب رواد الجناح السعودي بمعرض الكتاب

المواطن - الرياض

وقعت الأديبة السعودية نبيلة محجوب الرواية الجديدة “ممرات الريح”، بالجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وعدد من رواد الجناح حيث عبرت الأديبة عن سعادتها البالغة للمشاركة في جناح المملكة في هذا المحفل الثقافي العربي المهم.

وأشاد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبدالله النامي، بالإنتاج‏ الثري الذي يقدمه أدباء ومفكري المملكة في مختلف صنوف الثقافة للمكتبة العربية والقارئ العربي مستفيدة من الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للحركة الثقافية، مشيراً بتبوء المثقفين السعوديين المكانة التي تستحقها من خلال حركة التأليف والنشر في المجالات الثقافية والعلمية.

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