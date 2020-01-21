ممرضة تنقذ عائلة تعرضت لحادث على طريق حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أنقذت الممرضة مريم رفاع الشمري حياة ثلاثة مصابين في حادث انقلاب على طريق أم عشر – حفر الباطن.

وفي حديث لـ “المواطن” قال زوج الممرضة: “إنه في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين تفاجأنا عند قدومنا من منطقة حائل لحفر الباطن بوقوع انقلاب سيارة، وفيها عائلة مكونة من 6 أشخاص، فتوقفنا على الفور وكانت معي زوجتي الممرضة فوجدنا طفلًا متوفیًا و3 إصابات أم وطفلة وشاب، فقامت الممرضة بإسعافهم وأنا قمت بالاتصال بالهلال الأحمر”.

وتابع: اتجهت الممرضة إلى الأم حيث وُجد فيها كسر في الرجل اليمنى مع وجود نزيف حاد، فقامت على الفور بتمديدها على أرض مستوية، وقامت بوضع شماغ على النزيف، وتم ربطه جيدًا حتى يقف النزيف، واتجهت إلى الطفلة ووجدنا أن لديها نزيفًا في اليد، فقامت بربط يد الطفلة لإيقاف النزيف، أما الشاب فكانت إصابته في الساق فقامت أيضًا بإسعافه بأشياء بدائية لتخطي الإصابات الخطرة حيث لم تتوفر لدينا إسعافات أولية لإنقاذ المصابين.

يذكر أن الممرضة مريم الشمري تعمل مشرفة لقسم الاتصال 937 في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن.

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