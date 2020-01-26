ممرضة صينية تزعم إصابة 90 ألف شخص بالفيروس

المواطن- ميادة السيد - ترجمة

زعمت ممرضة صينية تعمل على علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد في ووهان، أن هناك 90,000 شخص أصيبوا بالفعل بالفيروس، هذا الرقم الذي يزيد كثيراً عن الرقم الذي أعلنه المسؤولون الحكوميون والبالغ 1975 شخصاً.

ونشرت صحفية ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو للممرضة وهي تحذر من الفيروس الجديد، حيث يأتي تحذيرها هذا بالتزامن مع تفشي المرض، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصين أنها تواجهه بشكل جيد وتتخذ التدابير اللازمة لمنعه من الانتشار.

وقالت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها في مقطع الفيديو: “أنا في المنطقة التي بدأ فيها فيروس كورونا، أنا هنا لأقول الحقيقة، في هذه اللحظة أصيب 90,000 شخص صيني بفيروس كورونا”.

وأضافت في مقطع الفيديو الذي شاهده أكثر من 2 مليون شخص في ساعات قليلة :”أود أن أقول لكل من يشاهد هذا الفيديو حالياً إنه عليه ألا يخرج أبدًا، ولا يحتفل بالعام الصيني الجديد، ولا يأكل بالخارج، وإن كنت آمناً الآن فستتمكن من مقابلة أسرتك مرة أخرى العام المقبل والاحتفال معهم”.

وتابعت أنها لن تهتم بما تقوله الحكومة وستتواصل مع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل جمع الأقنعة والملابس اللازمة في ووهان، لأن الموارد المتواجدة غير كافية.

وأعلن التليفزيون الرسمي مساء السبت أن الرئيس الصينى شي جين بينغ، قال إن البلاد تواجه وضعاً خطيراً، وعقد اجتماعاً حول تدابير مكافحة تفشي المرض.

وانتشر عدد من المقاطع المرعبة على موقع ويبو، ظهر بها المرضى وهم في غرف الرعاية الصحية، حيث كان البعض يستخدم أجهزة التنفس، بينما يتم تغذية البعض الآخر بالمحاليل، وكانت هناك 3 جثث مغطاة، ليتم حذف تلك المقاطع في وقت لاحق.

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