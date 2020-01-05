منافسة تركية على ضم مروان دا كوستا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن هناك ناديين تركيين يرغبان في التعاقد مع مدافع فريق الاتحاد السابق، المغربي مروان دا كوستا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “صباح” التركية، إلى أن مروان دا كوستا فضّل تأجيل توقيعه لنادي غلطة سراي التركي، بعد تلقيه عرضًا من فريق جوزتيبي، الذي عرض على المدافع المغربي راتبًا أعلى؛ ما جعله يُعيد التفكير في هذا الأمر.

وسيكون انتقال مروان دا كوستا إلى فريقه الجديد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لذلك يطمح المدافع المغربي في الحصول على أفضل راتب ممكن قبل التوقيع بشكل رسمي.

وكان مروان دا كوستا قد غادر السعودية، وطلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد لتأخر الحصول على مستحقاته المالية، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يُعاني من تراجع النتائج ويحتاج لجميع اللاعبين.

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