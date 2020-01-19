منافسة شرسة مرتقبة بين السعودية والإمارات للتأهل للأولمبياد

المواطن - محمد سمعه

يطمح المنتخب الإماراتي الأولمبي إلى الفوز على المنتخب الأوزبكي اليوم الأحد في دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، وذلك لمواجهة المنتخب السعودي في دور نصف النهائي.

وستُقام مباراة الإمارات وأوزبكستان في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي في تايلاند.

وفي حال تأهل منتخب الإمارات لملاقاة المنتخب السعودي في دور الأربعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا فإن المباراة ستكون مصيرية للمنتخبين لأن الفائز منهما سيضمن أول بطاقة مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 المقررة في صيف العام الجاري.

وتنص قواعد بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا على تأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة حيث يتأهل طرفي النهائي وصاحب المركز الثالث إلى الأولمبياد مباشرة، لذلك فإن مباراة السعودية والإمارات، في حال تأهل الإمارات ستحدد المتأهل الأول للأولمبياد كونها المباراة الأولى في دور نصف النهائي.

وكان المنتخب السعودي نجح أمس السبت، في الفوز على المنتخب التايلاندي بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة بواسطة ركلة جزاء.

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على تهنئة نجوم الأخضر الأولمبي بعد العبور لدور نصف النهائي.

تابعنا على تواصل معنا على