مناورة تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، استعداداته لمباراته ضد الفيصلي، المقرر إقامتها مساء الاثنين.

وركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية، وطبق عددًا من الجمل الفنية التي يود تطبيقها في مباراة الفيصلي غدًا.

وعمد رازفان لوشيسكو إلى تطبيق تدريبات تكتيكية عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب، فيما واصل الثنائي جانغ هيون سو وعمر خربين برامجهما التأهيلية المعدة لهما مسبقًا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز التاسع بـ20 نقطة.

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