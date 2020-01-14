مناورة تُجهز الاتحاد لمواجهة أولمبيك آسفي

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة نظيره أولمبيك آسفي المغربي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتركز مران الاتحاد اليوم على النواحي الفنية والمهارية، قبل أن يختتم المدير الفني الهولندي هينك تين كات الحصة التدريبية بمناورة كروية، طبق من خلالها النهج الذي سيخوض به مباراة أولمبيك آسفي المغربي.

ويلعب الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بقيادة المدير الفني الهولندي هينك تين كات في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي؛ لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء العودة، ومصالحة جماهيره على تراجع النتائج.

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