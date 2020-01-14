منتخب السعودية .. خطوة للتأهل الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب السعودية الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد نظيره السوري، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

منتخب السعودية:

ويلعب منتخب السعودية الأولمبي ضد نظيره السوري، مساء يوم غد الأربعاء، على إستاد تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وتُقام المباراة الثانية في المجموعة ذاتها أيضًا، مساء غدٍ، بين منتخب اليابان ونظيره القطري على إستاد راجامانغالا، وتطمح المنتخبات في التأهل؛ بحثًا عن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب سوريا المتصدر، ثم قطر برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ويطمح منتخب السعودية تحقيق الفوز في مباراة الغد، لضمان التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، أما في حالة تعادله فسيحتاج إلى انتظار نتيجة مباراة اليابان وقطر.

ويحتاج منتخب قطر إلى الفوز على نظيره الياباني بفارق هدفين، لخطف بطاقة التأهل دون الحاجة إلى انتظار نتيجة المباراة الثانية، أما فوزه بهدف واحد قد يُطيح به من البطولة الآسيوية.

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