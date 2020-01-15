منتخب سوريا إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن-مروة نبيل

نجح منتخب سوريا الأولمبي في الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

وأشار حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب سوريا صعد إلى ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

وأوضح حساب الاتحاد القاري على “تويتر”، أن منتخب سوريا الأولمبي سيواجه نظيره الأسترالي متصدر ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

السعودية ضد سوريا

ولعب منتخب السعودية ضد سوريا على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بفوز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع الأخضر الأولمبي رصيده إلى 7 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما صعد منتخب سوريا كوصيف برصيد 4 نقاط.

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