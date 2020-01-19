منتدى الخطوط الحديدية يجمع وزراء وقادة القطاع حول العالم

المواطن - واس

تُسابق الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بالتعاون مع وزارة النقل، الزمن للإعداد لمنتدى الخطوط الحديدية 2020، الذي يحظى يأتي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واهتمام وزراء وقادة وشخصيات مؤثرة في صناعة النقل من مختلف دول العالم، في ظل ما تشهده المملكة من إنجازات حضارية ونهضة اقتصادية بمختلف المجالات، من أهمها قطاع النقل الذي يحقق أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

ويسعى المنتدى الذي يعقد يومي 28 – 29 يناير في فندق الريتز كارلتون الرياض إلى عرض أخر ما توصلت له صناعة الخطوط الحديدية والنقل، مع توسيع آفاق التعاون بين الشركات العالمية ذات العلاقة، وتوظيف الإمكانات مع متطلبات التطور والنمو في قطاع النقل عبر الخطوط الحديدية، وإعداد برامج وطنية معاصرة لتنمية وتطوير تلك الصناعة.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على تطور ونمو قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، وجذب استثمارات رائدة مع شراكات محلية وعالمية لإبراز دور المملكة كمركز رئيسي لخدمات النقل بالمنطقة، ووضع قطاع الخطوط الحديدية في المملكة على الخارطة العالمية، من خلال استقطاب روّاد قطاع النقل والمواصلات، وإيجاد منصة دولية لتقديم نتائج تتنوع بين المفاهيم الجديدة وتبادل التجارب الناجحة، وطرح الأفكار المميزة والتعرف على التقنيات الحديثة بقطاع الخطوط الحديدية والالتقاء مع الشخصيات المؤثرة فيه.

وأوضح المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق في “سار” عمار بن أحمد النهدي أن المنتدى سيشهد في اليوم الأول جلسة نقاش بعنوان “نحو 2030″، يشارك فيها معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر مع مجموعة من وزراء النقل حول العالم، يليها مشاركة رؤساء تنفيذيين من أبرز الشركات العالمية في جلسة أخرى، ويتضمن اليوم الثاني أيضاً ثلاثة عروض تقديمية يختص الأول منها بـ “السلامة والأمن في السكك الحديدية”، كما ستشهد جلسات النقاش التباحث حول “مسارات التجارة العالمية لتوسيع الأعمال”، و”تطوير البنى التحتية” و”الأنشطة التوسعية بالأسواق المحلية”، و”تزايد الضغوط الديموغرافية والتوسع الحضري”، إضافة إلى “تنظيم التنمية المستقبلية” و”الاستثمار في مشاريع الخطوط الحديدية” و”النقل والخدمات اللوجستية” و”الميزة التنافسية” و”المزايا اللوجستية للخطوط الحديدية” و”سلسلة التوريد المتعدد الوسائط” و”مستقبل الخطوط الحديدية” و”نظام الهايبرلوب” و”الابتكار التكنولوجي” و”تقنيات عمليات الخطوط الحديدية” و”الخطوط الحديدية الذكية” و”تحسين تجربة العملاء” و”المحفظة الرقمية الآمنة” و”الحوكمة والاستثمار”.

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