منتقدًا حكم المباراة .. بماذا علّق رئيس التعاون بعد الخسارة ؟
أمام النصر في السوبر

منتقدًا حكم المباراة .. بماذا علّق رئيس التعاون بعد الخسارة ؟

2020/01/05
الساعة 12:23 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

فتح محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، النار على الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي أدار مباراة السوبر السعودي ضد نادي النصر.

وفي تصريحاته للقناة الرياضية السعودية قال القاسم: أسوأ ما في المباراة هو حكم اللقاء، وعلى كل تعاوني الافتخار بفريقه، صحيح أننا خسرنا اللقب، ولكن الوصول إلى ركلات الترجيح ومن ثم خسارة اللقب وأنت تعاني من إصابات اللاعبين مثل تاوامبا، فهذا يدل على أن التعاون لم يقصر في اللقاء.

وتابع القاسم: سنحاول الاستعداد بشكل قوي للبطولة الآسيوية وللدوري، وسنقوم بتحسين الصورة، هذا الوعد لجماهير التعاون.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

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