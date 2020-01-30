منصة اعتماد تشارك في ملتقى بيبان الرياض

المواطن - الرياض

تشارك وزارة المالية ممثلة في منصة (اعتماد) الإلكترونية بملتقى “بيبان الرياض” في نسخته الثانية، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير 2020، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف الوزارة من خلال المشاركة في الملتقى إلى إبراز جهودها ومبادراتها الداعمة لخطة التحول الرقمي عبر أتمتة منظومة العمل الحكومي وفقًا لبرامج رؤية 2030، وكذلك التعريف بمنصة (اعتماد) بوصفها المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في تقديم الحلول الإلكترونية للتعاملات المالية الحكومية، إضافة إلى دورها كمُمكن للجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ مشروعاتها التنموية، مع إبراز إسهاماتها في ضمان شفافية الإجراءات وتعزيز روح المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص.

يُذكر أن منصة (اعتماد) أطلقت مطلع العام 2018م، وتجاوز عدد المسجلين فيها 88 ألف مستخدم من القطاعين الخاص والحكومي، كما شهدت طرح أكثر من 232 ألف منافسة، فيما بلغ إجمالي عدد العقود والتعميدات فيها أكثر من 345 ألفاً بقيمة تتجاوز 801 مليار ريال.

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