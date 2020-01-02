منصور بن مشعل: لا يمكن بأي حال استمراري في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ألمح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف الراقي، وذلك بسبب استمرار الإدارة الحالية للنادي برئاسة أحمد الصائغ.

ونقل برنامج ” الدوري مع وليد” تصريحات منصور بن مشعل الذي قال: لا يُمكن بأي حال أن أستمر في منصبي في الأهلي لأن إدارة النادي تدخلت في عملي كمشرف.

وأضاف ابن مشعل: إذا استمر الوضع الحالي في الأهلي، خلال الفترة المقبلة فأنا لست مسؤولًا عما سيحدث، ولم يحدث أي خلاف بيني وبين طارق كيال في عمومية الأهلي.

ونشب الخلاف مؤخرًا بين الأمير منصور بن مشعل والصائغ، وذلك لوجود اعتراض من الأول على إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد الخسارة من الوحدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 14 سبتمبر الماضي.

وفي سياق آخر، نجح الأهلي في عبور كمين الفيحاء والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد.

ففي الشوط الثاني، كشر الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة الـ84 مستغلًا خطأ من دفاعات نادي الفيحاء.

وتصدى الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي لركلة جزاء من لاعب الفيحاء نيتو بالدقيقة الـ89، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

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