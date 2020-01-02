منعها شقيقها من مشاهدة التلفزيون فقتلته أثناء نومه بمصر

المواطن - متابعة

طعنت فتاة عمرها 21 عامًا شقيقها بسكين أثناء نومه، ما تسبب في وفاته، وأصابت كلًا من والدتها وشقيقتها عند تدخلهما لمنعها من طعنه، وذلك لاعتراضه على سهرها لوقت متأخر لمشاهدة التلفزيون، واستغلت نومه ووجهت له عدة طعنات قاتلة.

بدأت القصة، بمشاجرة بين حسام (23 عامًا) مع شقيقته البالغة عمرها 21 عامًا لسهرها أمام التلفزيون لفترات طويلة أثناء نومه وتعدّى عليها بالضرب فطعنته بسكين المطبخ أثناء نومه، وفي هذه اللحظات استيقظت والدة الجانية وشقيقتها، وعندما حاولتا إبعادها عن شقيقها، أصابتهما أيضًا.

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب حسام والأم والشقيقة الأخرى إلى المستشفى لكن الشاب توفي فور وصوله إلى المستشفى.

وحضرت الشرطة لمكان الحادث في محافظة الدقهلية المصرية واعتقلت المتهمة وتم ضبط السكين المستخدمة بالجريمة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة مؤكدة أن الدافع هو منع شقيقها بمشاهدة التلفزيون في وقت متأخر، وفقًا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبين سبب الوفاة، وسماع أقول المصابين حال سماح حالتهما.

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