منع ظهور المراسلة الفلسطينية المسيئة رزان ملش على الرياضية

المواطن - الرياض

أعلن مدير عام القنوات الرياضية غانم القحطاني أنه تم إيقاف المذيعة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية بعد شكوى عدد من المواطنين من تطاولها على المملكة عبر تويتر.

وقال غانم القحطاني في تغريدة له على تويتر إن ظهور رزان ملش في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم.

وكان مغردون وثقوا عدة تغريدات تتطاول فيها رازان ملش على الشعب السعودي ما جعل الرد يأتي حاسمًا وسريعًا من قبل القناة الرياضية.

بدورهم طالب عدد من المواطنين بأن يتم البحث في سيرة المرشحين للظهور في القنوات السعودية ومعرفة تاريخهم عبر مراجعة محتوى السوشيال ميديا.

وقال بدر السعيد: يفترض أن يكون هناك فلترة صحيحة ودقيقة لمعرفة تاريخ وتوجهات من يمثل قناة الوطن ..! عمومًا .. إيقاف الخطأ خير من الاستمرار فيه، ولعله يكون درسًا لبدء مرحلة جديدة تنطلق من استعراض سجلات جميع من يمثل القناة حاليًا وفي مختلف المواقع .. فالإعلام الرياضي قوة ناعمة لا يستهان بها ..!

وطالب المواطنون أن يكون هناك استعلام أمني حول الشخصيات التي يتم الاستعانة بها من غير السعوديين لشغل الوظائف الهامة في المملكة.

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