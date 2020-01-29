من الأقرب لرئاسة الأهلي بعد الصائغ ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح مقعد رئيس النادي الأهلي شاغرًا، وينتظر الشخص المناسب؛ أملًا في قيادة الراقي بشكل جيد والعبور به إلى بر الأمان في الموسم الجاري.

وبعد إعفاء الهيئة العامة للرياضة، للرئيس السابق أحمد الصائغ وإسقاط عضويته، دخل ماجد النفيعي رئيس الأهلي الأسبق كمرشح قوي لرئاسة النادي؛ وذلك بسبب خبرته التي امتلكها من رئاسة الأهلي لمدة ستة أشهر قبل عبدالله بترجي في موسم 2018- 2019.

وستكون كفة ماجد النفيعي هي الأرجح لرئاسة الأهلي، خاصة أن الفريق لم يُعانِ في عهده بجانب نجاحه في تجديد عقد النجم السوري عمر السومة ومنعه من الرحيل إلى نادي النصر.

وكانت هيئة الرياضة أصدرت بيانًا بإعفاء الصائغ من منصبه كرئيس للأهلي، مع فتح باب الترشح لرئاسة النادي اعتبارًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 وحتى يوم الأحد 2 فبراير 2020، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير 2020 وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك، على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.

وفي وقت سابق، حسم الأمير منصور بن مشعل، المشرف على الكرة في الأهلي، مصيره حول الرحيل عن الراقي، وذلك بعد إسقاط الهيئة العامة للرياضة لعضوية الرئيس السابق للأهلي أحمد الصائغ.

وقال الأمير منصور بن مشعل: “الأهلي أمانة، لن أرحل عنه ولن أبتعد عنه، حتى وإن رحلت عن منصبي فلن أترك الأهلي وسأظل داعمًا له”.

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