من الصحفي الذي هدد نانسى عجرم بالقتل ؟

المواطن - متابعة

دفع تهديد وسيم زكور للفنانة اللبنانية نانسي عجرم الكثيرين إلى التساؤل حول من يكون هذا الشخص، وما هي جنسيته؟ لاسيما بعد أن قال إنه صحفي.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، لـ زكور يهدد عجرم وأسرتها بالقتل خلال شهر في حال عدم ظهور حقيقة مقتل الشاب السوري بمنزلهما.

يُعرف وسيم زكور نفسه على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه وزير الإعلام والثقافة لمملكة الجبل الأصفر، وهو من مواليد مدينة إدلب السورية، وفقًا للبيانات المتاحة على حسابه عبر تويتر.

وكان أسس قناة على يوتيوب في عام 2011، حققت مشاهدات بلغت أكثر من مليوني مشاهدة، وهو كذلك له حساب على فيسبوك منذ مايو 2019.

‏وينشر زكور مقاطع فيديو شخصية له وهو يرقص وأخرى يتحدث فيها مع متابعيه حول أمور مختلفة.

توجيه تهمة القتل العمل لـ فادي الهاشم:

ويُذكر أنه ادعت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، على زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم القتل العمد، إثر حادث إطلاقه النار على شاب سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادًا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات القتل القصدي، وأحيل الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما أفادت به قناة الجديد اللبنانية.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، قوله إن تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائيًا وعبثيًا وليس مهنيًا ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال.

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