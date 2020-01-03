من هو المصري نبيل علي الذي احتفى به جوجل ؟

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احتفى محرك البحث جوجل اليوم بذكرى مرور 82 عامًا على ميلاد المهندس المصري نبيل علي نظرًا للدور الذي قام به في تعريب علوم الحاسب الآلي في وقت مبكر.

من هو نبيل علي ؟

والمعروف أن نبيل علي هو مهندس وكاتب مصري لكنه صاحب إنجازات كبيرة أهمها كمبيوتر صخر الذي ظهر في ثمانينات القرن الماضي.

حصل نبيل علي ،على البكالوريوس في هندسة طيران عام 1960م، ثم على الماجستير 1967 والدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971. عمل في الفترة بين عامي 1961 و1972 ضابطًا مهندسًا في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب، وفي العام 1972 انتقل إلى مجال الكمبيوتر، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا في هذا المجال.

عمل نبيل علي في الفترة بين عامي 1972 و1977 مديرًا للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران، وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية، ثم تقلد بعد ذلك مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية في مجال الكمبيوتر في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية حتى العام 1983 حيث عمل مديرًا لمشروع صخر للكمبيوتر، كما كان صاحب فكرة إنشائه.

وخلال الفترة من العام 1985 إلى العام 1999 عين نبيل علي نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير، كما عمل باحثًا متفرغًا في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية وكمدير لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات. عمل مديرًا مساعدًا لشركة صخر لبرمجيات الكمبيوتر ومدير مشروع في الشركة الوطنية المصرية للمعلومات العلمية والفنية، صمم أكثر من 20 برنامجًا تربويًا وتعليميًا.

الجوائز التي حصل عليها نبيل علي

تكريمًا لمسيرته المهنية تم تكريم نبيل علي بعدد من الجوائز منها:

جائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية، الهيئة العامة للكتاب 1994م.

جائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال “تَحدِّيات عصر المعلومات”، الهيئة العامة للكتاب 2003م.

جائزة “الإبداع في تقنية المعلومات”، مؤسسة الفكر العربي 2007م.

جائزة الملك فيصل العالمية مع البروفيسور علي حلمي أحمد موسى في مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية 2012م.

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